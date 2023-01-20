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لبنان

نصار التقى الراعي: بكركي ليست منبراً لإطلاق المواقف السياسية

Lebanon 24
20-01-2023 | 11:33
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بعد ظهر اليوم، في الصرح البطريركي في بكركي، وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار.

وخلال اللقاء، تمّ عرض الأوضاع العامة، وقد فضّل نصار عدم الإدلاء بأي تصريحٍ، لكنه قال إنّ اللقاء كان إيجابياً، و "بكركي ليست منبراً لإطلاق المواقف السياسية".
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