نصار التقى الراعي: بكركي ليست منبراً لإطلاق المواقف السياسية

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وخلال اللقاء، تمّ عرض الأوضاع العامة، وقد فضّل نصار عدم الإدلاء بأي تصريحٍ، لكنه قال إنّ اللقاء كان إيجابياً، و "بكركي ليست منبراً لإطلاق المواقف السياسية".