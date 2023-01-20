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لبنان

التطورات السياسية بين جنبلاط والمطران مطر

Lebanon 24
20-01-2023 | 11:43
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إستقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو مساء الخميس، المطران بولس مطر وعرض معه التطورات السياسية الراهنة.
 
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