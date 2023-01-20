بشأن القروض في المصارف.. ماذا سيجري بعد أيام؟

كشفت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنّ مصرف لبنان سيُقدِم قريباً على إصدار تعميمٍ جديد يرتبط بالقروض المصرفيّة الخاصة باللبنانيين وخصوصاً تلك التي تم منحها للمواطنين بالدّولار الأميركي.

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وبحسب المصادر، فإنه خلال 10 أيام، قد نشهد على صدور أكثر من تعميمٍ لمصرف لبنان، وذلك باعتبار أنّ هناك العديد من الأمور التي لم تتوضّح بعد، وهي بانتظار قراراتٍ واضحة من المصرف المركزي.