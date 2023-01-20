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لبنان

بشأن القروض في المصارف.. ماذا سيجري بعد أيام؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-01-2023 | 11:47
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كشفت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنّ مصرف لبنان سيُقدِم قريباً على إصدار تعميمٍ جديد يرتبط بالقروض المصرفيّة الخاصة باللبنانيين وخصوصاً تلك التي تم منحها للمواطنين بالدّولار الأميركي.
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وبحسب المصادر، فإنه خلال 10 أيام، قد نشهد على صدور أكثر من تعميمٍ لمصرف لبنان، وذلك باعتبار أنّ هناك العديد من الأمور التي لم تتوضّح بعد، وهي بانتظار قراراتٍ واضحة من المصرف المركزي.

وكان مصرف لبنان أصدر، اليوم، تعاميم عديدة ترتبط بالسحوبات النقديّة بالدولار إلى جانب الآلية المرتبطة بتسديد القروض الممنوحة بالعملات الأجنبية لغير المقيمين.

المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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