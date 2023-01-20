أبو حيدر عرض مع مونصو إجراءات زيارة البعثة الاقتصادية للمنظمة الدولية للفرنكوفونية إلى لبنان

Advertisement

استقبل المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر المدير المكلف بالاقتصاد والرقمنة في المنظمة العالمية الفرنكفونية هنري مونصو مع الوفد المرافق، بحضور مدير ممثلية المنظمة في بيروت ليفون أميرجانتين.وأفاد بيان أن "المجتمعين بحثوا في الإجراءات اللازمة لزيارة البعثة الاقتصادية والتجارية للمنظمة الدولية للفرنكوفونية للبنان لما لها من أهمية في تكثيف المبادلات التجارية والاستثمارات"، لافتاً إلى أنه "من المُنتظر أن يشارك العديد من المستثمرين خلال حزيران المقبل".