Advertisement

لبنان

في اليوم الثاني لحراك النواب.. من سيبيت الليلة في المجلس؟

Lebanon 24
20-01-2023 | 13:03
A-
A+
Doc-P-1030679-638098419562886573.JPG
Doc-P-1030679-638098419562886573.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت قناة الـ"MTV" أنه "في اليوم الثاني لحراك النواب اعتراضاً على إطالة الشغور الرئاسي وتعطيل جلسات الانتخاب، سيبيت الليلة في المجلس النيابي 4 نواب وهمّ: حليمة القعقور، فراس حمدان، نجاة عون صليبا وملحم خلف".
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
النائب ملحم خلف لـmtv من داخل المجلس: نؤكّد للبنانيين ضرورة عدم فقدان الأمل فهذا بلد يجب أن يعيش ونحن هنا بإرادة الشعب
lebanon 24
21/01/2023 05:34:13 Lebanon 24 Lebanon 24
النائبان فراس حمدان وسينتيا زرازير يُعلنان إنضمامهما إلى إعتصام النائبين ملحم خلف ونجاة صليبا في مجلس النواب
lebanon 24
21/01/2023 05:34:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ملحم خلف: سأبقى داخل مجلس النواب مع النائبة نجاة عون صليبا الى حين الإعلان عن الجلسات المفتوحة حتّى انتخاب رئيس
lebanon 24
21/01/2023 05:34:13 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلامية لبنانية شهيرة: مشواري انتهى!
lebanon 24
21/01/2023 05:34:13 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

حليمة القعقور

فراس حمدان

نجاة عون صليبا

ملحم خلف

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:07 | 2023-01-20
22:00 | 2023-01-20
22:10 | 2023-01-20
22:28 | 2023-01-20
22:24 | 2023-01-20
22:20 | 2023-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website