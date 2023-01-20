في اليوم الثاني لحراك النواب.. من سيبيت الليلة في المجلس؟

ذكرت قناة الـ"MTV" أنه "في اليوم الثاني لحراك النواب اعتراضاً على إطالة الشغور الرئاسي وتعطيل جلسات الانتخاب، سيبيت الليلة في المجلس النيابي 4 نواب وهمّ: حليمة القعقور، فراس حمدان، نجاة عون صليبا وملحم خلف".

Advertisement