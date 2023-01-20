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لبنان

ثلاثة أسماء رئاسية طرحها جنبلاط.. كيف رد الحزب؟

Lebanon 24
20-01-2023 | 12:56
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أفادت معلومات قناة "الجديد" بأن "رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط قدم خلال لقائه مع حزب الله، أمس الخميس، مبادرة التراجع خطوة إلى الخلف والبحث عن رئيس توافقي".

ولفتت المعلومات إلى أنّ "جنبلاط طرح في لقائه مع الحزب 3 أسماء رئاسية هي جهاد أزعور وصلاح حنين والعماد جوزاف عون"، مشيرة إلى أنّ "حزب الله لم يوافق ولم يرفض مبادرة جنبلاط والأخير توافق مع الحزب على أنه لا يمكن استبعاد الكتلتين المسيحيتين الأكبر عن تسمية الرئيس".
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وبحسب المعلومات، فإن "جنبلاط والحزب تطرقا إلى أهمية إنشاء صندوق سيادي ووطني مستقل لإدارة قطاع النفط".
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