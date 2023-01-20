الدول العربيّة الأعلى سعراً للبنزين.. لبنان على القائمة وهذه مرتبته







وجاءت ليبيا في المرتبة الثانية بـ0.031 دولاراً للتر الواحد، تلتها إيران 0.053 وأنغولا 0.318 ومن ثم الجزائر 0.338 والكويت 0.344 ومصر 0.366.

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هذا وحل العراق في المرتبة 12 بنحو 0.513، تلته البحرين 0.531. نشر موقع "غلوبال بترول برايس" قائمة بأسعار اللتر الواحد من بنزين أوكتان 95 في نحو 168 دولة العالم، وقد احتلت فنزويلا المرتبة الأولى بسعر بلغ 0.016 دولاراً للتر الواحد.وجاءت ليبيا في المرتبة الثانية بـ0.031 دولاراً للتر الواحد، تلتها إيران 0.053 وأنغولا 0.318 ومن ثم الجزائر 0.338 والكويت 0.344 ومصر 0.366.هذا وحل العراق في المرتبة 12 بنحو 0.513، تلته البحرين 0.531.

كما جاءت قطر في المرتبة 16 بـ 0.577 والسعودية في المركز 18 بسعر بلغ 0.620.





أما على صعيد الدول التي لديها أعلى سعر للبنزين، فقد حلّت هونغ كونغ بالمرتبة الأولى بسعر لتر بلغ 2.954 دولاراً تلتها أيسلندا بـ2.251 ومن ثم النرويج 2.217 دولاراً.





وفي ما يخصّ الدول العربية، حلت سوريا في المرتبة الأولى بسعر لتر واحد من البنزين بلغ 2.043 تلتها الأردن 1.607 والمغرب 1.4 والسودان 1.073 ومن ثم لبنان 1.033 دولاراً.