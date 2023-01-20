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لبنان

إشكالٌ مسلح في الجنوب.. تفاصيل تكشف ما حدث

Lebanon 24
20-01-2023 | 13:13
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وقع مساء اليوم إشكال بين شبان لبنانيين وآخرين سوريين في منطقة تول -النبطية وتخلله اطلاق نار.

وفي التفاصيل، فإنّ الاشكال حصل بين شبان من آل ض. من كفرصير يمكلون محلات تجارية في منطقة تول، وبين شبان سوريين على خلفية تجارية واتعاب مادية، تخلله اطلاق نار طال مكان سكن السوريين في شارع الصدر في تول، ما ادى الى إصابة والدة احد السوريين من آل ط. بانهيار عصبي نقلت على اثره الى "مستشفى الشيخ راغب حرب".
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وعملت دورية من الجيش على معالجة الاشكال وتوقيف بعض المتورطين وملاحقة اخرين تواروا عن الانظار.
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