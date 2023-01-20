إشكالٌ مسلح في الجنوب.. تفاصيل تكشف ما حدث

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وفي التفاصيل، فإنّ الاشكال حصل بين شبان من آل ض. من كفرصير يمكلون محلات تجارية في منطقة تول، وبين شبان سوريين على خلفية تجارية واتعاب مادية، تخلله اطلاق نار طال مكان سكن السوريين في شارع الصدر في تول، ما ادى الى إصابة والدة احد السوريين من آل ط. بانهيار عصبي نقلت على اثره الى "مستشفى الشيخ راغب حرب".وعملت دورية من الجيش على معالجة الاشكال وتوقيف بعض المتورطين وملاحقة اخرين تواروا عن الانظار.