دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 50600 و50800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 50100 و50300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.