قاسم: "حزب الله" لا يتحملّ وحده مسؤولية الإتيان برئيس

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وخلال حفل تأبيني، قال قاسم: "نحن كحزب الله متحمسون ونعمل ليل نهار لتسهيل الخطوات العملية من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، لكننا لسنا وحدنا من ينتخب رئيس الجمهورية، فعدد أعضاء مجلس النواب 128، هذا المجلس فيه تنوع وتوزيع في الكتل النيابية إلى درجة أنك لا تستطيع أن تقول إنَ في المجلس اتجاهين، بل هناك خمسة أو ستة أو سبعة تكتلات موجودة في داخله. وإذا أردت أن تنتخب رئيسا للجمهورية في الدورة الأولى تحتاج إلى ثلثين، وفي الدورة الثانية تحتاج إلى خمسة وستين "النصف زائدا واحدا".وتابع: "لا كتل متفاهمة متجانسة إلى الآن استطاعت خلال هذه الفترة السابقة أن تحقق الحد الأدنى، وهو النصف زائدا واحدا، وإن كانت هناك كتل تأمل في أن تصل إلى هذا العدد، لكن من المسؤول؟ الكل مسؤولون ومعنيُّون. يخرج بعض النواب أحيانا يشتمون النواب الآخرين، ويحملون النواب الآخرين المسؤولية وينسون أنفسهم أنهم مسؤولون أيضاً".وسأل: "كيف نستطيع أن نخرج من هذا المأزق مع هذا التوسع الموجود بين الكتل النيابية؟ نستطيع ذلك بإجراء حوارات واتفاقات ومحاولة تقريب وجهات النظر. يمكن للبعض أن يقول: لكن لا يمكن تقريب وجهات النظر بين المتباعدين. فلنسأل هؤلاء المتباعدين لماذا هم متباعدون؟ إذا كانوا متباعدين لأنهم يريدون رئيسا كما يرغبون، وهم غير قادرين على الإتيان بهذا الرئيس، فهل يعقل أن يبقوا على تصميمهم ورفضهم لحلحلة الأمور بالتعاون مع الآخرين؟".وختم: "إن حزب الله لا يتحمل وحده مسؤولية الإتيان برئيس، فحزب الله شريحة من الشرائح الموجودة في لبنان، ومن المفروض أن نتعاون مع الشرائح الأخرى حتى يأتي هذا الرئيس، وإن شاء الله يكون هذا الأمر قريباً".