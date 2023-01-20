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لبنان

تعاميم مصرف لبنان الجديدة.. هل ستؤثر على سعر الدولار؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-01-2023 | 14:17
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كشف مرجع اقتصاديّ لـ"لبنان24" إنّ التعاميم التي أصدرها مصرف لبنان، اليوم الجمعة، بشأن دولار الـ15 ألف ليرة، لن تُساهم بزيادة الكتلة النقديّة بالليرة في السوق.
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وأوضحَ المرجع أنّ مصرف لبنان بادر إلى تخفيض سقف السّحب للأفراد بالدولار، وأضاف: "في السابق، كان مصرف لبنان يسمح بسحب مبلغ 3000 دولار شهرياً على سعر 8000 آلاف ليرة لبنانية، أي ما يساوي 24 مليون ليرة. أما اليوم، فإن البنك المركزي سمح بسحب 1600 دولار شهرياً على سعر الـ15 ألف ليرة، أي ما يعادل أيضاً 24 مليون ليرة لبنانية، وبالتالي فإنّ الكتلة النقدية بالليرة ستبقى كما هي".

مع هذا، فقد كشفَ المرجع الإقتصادي أنّ مضمون تعميم الـ158 المرتبط بسحب 400 دولار "فريش" و 400 دولار بالليرة على أساس الـ15 ألفاً لن يساهم أيضاً بزيادة كتلة الليرة، وتابع: "عملياً، فإنّ الـ400 الدولار بالليرة ستُمنح فعلياً للمواطن 200 دولار نقداً، أي 3 مليون ليرة لبنانية، في حين أن الـ200 دولار الأخرى ستكون مخصصة لدفعها عبر البطاقات".

وأوضح المرجع أن تعديل التعاميم التي صدرت اليوم لن تؤثر على مسار الدولار لأن مضمونها لا يؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية بالليرة في السوق.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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