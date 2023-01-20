"القوات" تتضامن مع النواب المعتصمين

أفادت معلومات قناة الـ"إم تي في" بأن نائبي "القوات" جورج عقيص ورازي الحاج سينضمان بعد قليل إلى النواب المعتصمين في البرلمان وذلك للتضامن معهم والنقاش في حل للمأزق الرئاسي.