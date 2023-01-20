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لبنان

"القوات" تتضامن مع النواب المعتصمين

Lebanon 24
20-01-2023 | 14:37
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أفادت معلومات قناة الـ"إم تي في" بأن نائبي "القوات" جورج عقيص ورازي الحاج سينضمان بعد قليل إلى النواب المعتصمين في البرلمان وذلك للتضامن معهم والنقاش في حل للمأزق الرئاسي. 
 
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نائبا "القوات" جورج عقيص ورازي الحاج سينضمان بعد قليل إلى النواب المعتصمين في البرلمان وذلك للتضامن معهم والنقاش في حل للمأزق الرئاسي (إم تي في)
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