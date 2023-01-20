ماذا كشف وزير التربية عن عودة الطلاب إلى المدارس؟

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كشف وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي أنه "ليس بأيدينا تحديد موعد لعودة الطلاب إلى مدارسهم لأن الأزمة عميقة وأتمنى حلها قريبا".وفي حديث لـ"الجزيرة مباشر"، قال الحلبي: "نعيش أزمة عميقة في القطاع التعليمي بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية".إلى ذلك، فقد أشار الحلبي إلى أنّ "انخفاض قيمة العملة اللبنانية التهم ما قدمته الحكومة للمعلمين ما أدى إلى استمرار الأزمة التعليمية".