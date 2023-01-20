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لبنان

ماذا كشف وزير التربية عن عودة الطلاب إلى المدارس؟

Lebanon 24
20-01-2023 | 14:42
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كشف وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي أنه "ليس بأيدينا تحديد موعد لعودة الطلاب إلى مدارسهم لأن الأزمة عميقة وأتمنى حلها قريبا".

وفي حديث لـ"الجزيرة مباشر"، قال الحلبي: "نعيش أزمة عميقة في القطاع التعليمي بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية". 
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إلى ذلك، فقد أشار الحلبي إلى أنّ "انخفاض قيمة العملة اللبنانية التهم ما قدمته الحكومة للمعلمين ما أدى إلى استمرار الأزمة التعليمية".
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