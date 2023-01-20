وفد من حراك المتعاقدين زار الحلبي.. ما الذي حصل خلال الاجتماع؟

أعلن "حراك المتعاقدين" في بيان، أن وفداً من الحراك التقى وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي.



وأشار البيان إلى أن "أول الكلام كان عن الحوافز، فأوضح الحلبي أنه إلى الآن لا حوافز"، وأضاف: "هنا، سُئل الحلبي: أين المبالغ المالية التي كانت ستُغطي منها الـ5 دولارات؟ وكيف كنتم ستدفعون الـ5 دولارات؟.. هنا أجاب الوزير: نتيجة ما ما حصل سحبنا هذا الاعتماد".

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وتابع: "هنا كرّر منسق الحراك في اللقاء أن المتعاقد يدفع الثمن ودفعه العام الماضي بخسارة نسبة كبيرة من ساعاته نتيجة هروب طلاب الرسمي إلى الخاص. كذلك، توجه المنسق إلى الحلبي مشيراً إلى أنّ مستحقات تشرين الأول والثاني وكذلك حوافز تشرين أول وكذلك الأشهر التالية لم تدفع بعد، وسأل: كيف يذهب إلى المدرسة للتعليم من لا يوجد في جيبه ألف ليرة لأنه لا يقبض لا آخر الشهر ولا منتصفه ولا أوله؟".

وختم: "نحملك معالي الوزير الى مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة: بدل النقل ودفع المستحقات على سعر دولار 15 ألفاً، وتعديل بدل النقل إذا تم تعديله للموظفين".