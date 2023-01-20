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لبنان

3 جرحى إثر حادث سير مروع في جعيتا

Lebanon 24
20-01-2023 | 15:07
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نقل عناصر من الدفاع المدني مساء اليوم جريحاً إلى مستشفى السان جورج في عجلتون، أصيب جراء تعرضه لحادث سير وقع في جعيتا- كسروان.


كما تولّت جهات أخرى نقل جريحين اخرين الى المستشفى للمعالجة، وفقاً لما افادت به المديرية العامة للدفاع المدني عبر "تويتر".
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لبنان

جعيتا

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