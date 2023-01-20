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لبنان

اقترب الأمر.. في هذا الموعد ستأتي الكهرباء 5 ساعات!

Lebanon 24
20-01-2023 | 15:32
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أكّد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض أنّ "الكهرباء ستتوفر للبنانيين من 4 إلى 5 ساعات يومياً خلال اليومين المُقبلين"، وأضاف: "خلال الـ5 أشهر الآتية، سيكون هناك نحو 60 مليون دولار شهرياً للكهرباء تقريباً، الأمر الذي يوفر نحو 5 ساعات تغذية".
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وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، اليوم الجمعة، لفت فياض إلى أنّ "زيادة ساعات التغذية تنتظر إفراغ بواخر الفيول الموجودة في البحر"، وأضاف: "القرارات التي صدرت مؤخراً عن مجلس الوزراء مرحّبٌ بها وهي تسمح لنا بإفراغ باخرتين من أصل 4. وعندما يُصدر مصرف لبنان خطاب الائتمان والقائم بينه وبين وزير المال يوسف خليل، عندها فإن التغذية ستزداد، ونحنُ نحتاج بذلك إلى مساعدة وزارة المالية".
 
 
 
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