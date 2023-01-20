اقترب الأمر.. في هذا الموعد ستأتي الكهرباء 5 ساعات!

أكّد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض أنّ "الكهرباء ستتوفر للبنانيين من 4 إلى 5 ساعات يومياً خلال اليومين المُقبلين"، وأضاف: "خلال الـ5 أشهر الآتية، سيكون هناك نحو 60 مليون دولار شهرياً للكهرباء تقريباً، الأمر الذي يوفر نحو 5 ساعات تغذية".

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