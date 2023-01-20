فيّاض: نأمل التوصل إلى أفكار مُبتكرة للنهوض بقطاع المياه في لبنان

افتتح وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض مؤتمر المياه الذي نظمه برنامج "اصلاح المياه" بتمويل من الاتحاد الاوروبي وبرعاية وزارة الطاقة والمياه ومؤسسات المياه الاقليمية الاربع، تحت عنوان "نحو اصلاحات هيكلية للمياه" صباح اليوم في فندق هيلتون – سن الفيل، بمشاركة خبراء عرب وأجانب وشخصيات أكاديمية وبحثية.
وبعد النشيد الوطني اللبناني القى الوزير فياض كلمة فقال: "نجتمع هنا اليوم لنتشارك ما تم تقديمه حتى الآن من قبل أحد أهم البرامج الممولة من المانحين في قطاع المياه "Water Reforms Program"، وذلك بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبتنفيذ من الوكالة الفرنسية للتنمية".
وأضاف: "البرنامج بدأ في لحظة حرجة للغاية في نهاية عام 2020، بالتوازي مع: بداية أزمة لبنان - وضع الاستراتيجية الوطنية المحدثة للمياه - التصديق على قانون المياه المنقح، وهي 3 مواضيع من شأنها أن تؤثر تأثيراً كبيراً على مستقبل قطاع المياه".
وختم: "آمل في أن يكون الحديث مثمراً عن المياه، وأن يتم التوصل إلى أفكار مبتكرة للنهوض بقطاع المياه في لبنان، مع مراعاة القوانين الحاكمة لقطاع المياه، وسياسات حكومة لبنان، واستراتيجية الوزارة، وأولويات WE. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر للاتحاد الأوروبي مساهمته السخية في قطاع المياه وبخاصة خلال السنوات الثلاث الماضية، سواء أكان ذلك لتشغيل وصيانة قطاعي المياه والصرف الصحي، أو للمشاريع الصغيرة في إطار MADAD، وبرامج المساعدة الفنية التابعة لـ AFD ؛ وآمل أن نتمكن من استئناف المشاريع الأوسع نطاقا قريبا".