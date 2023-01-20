Advertisement

لبنان

فيّاض: نأمل التوصل إلى أفكار مُبتكرة للنهوض بقطاع المياه في لبنان

Lebanon 24
20-01-2023 | 16:16
A-
A+
Doc-P-1030716-638098541070419747.jpeg
Doc-P-1030716-638098541070419747.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
افتتح وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض مؤتمر المياه الذي نظمه برنامج "اصلاح المياه" بتمويل من الاتحاد الاوروبي وبرعاية وزارة الطاقة والمياه ومؤسسات المياه الاقليمية الاربع، تحت عنوان "نحو اصلاحات هيكلية للمياه" صباح اليوم في فندق هيلتون – سن الفيل، بمشاركة خبراء عرب وأجانب وشخصيات أكاديمية وبحثية.
Advertisement

وبعد النشيد الوطني اللبناني القى الوزير فياض كلمة فقال: "نجتمع هنا اليوم لنتشارك ما تم تقديمه حتى الآن من قبل أحد أهم البرامج الممولة من المانحين في قطاع المياه "Water Reforms Program"، وذلك بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبتنفيذ من الوكالة الفرنسية للتنمية".
 
وأضاف: "البرنامج بدأ في لحظة حرجة للغاية في نهاية عام 2020، بالتوازي مع: بداية أزمة لبنان - وضع الاستراتيجية الوطنية المحدثة للمياه - التصديق على قانون المياه المنقح، وهي 3 مواضيع من شأنها أن تؤثر تأثيراً كبيراً على مستقبل قطاع المياه".

وختم: "آمل في أن يكون الحديث مثمراً عن المياه، وأن يتم التوصل إلى أفكار مبتكرة للنهوض بقطاع المياه في لبنان، مع مراعاة القوانين الحاكمة لقطاع المياه، وسياسات حكومة لبنان، واستراتيجية الوزارة، وأولويات WE. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر للاتحاد الأوروبي مساهمته السخية في قطاع المياه وبخاصة خلال السنوات الثلاث الماضية، سواء أكان ذلك لتشغيل وصيانة قطاعي المياه والصرف الصحي، أو للمشاريع الصغيرة في إطار MADAD، وبرامج المساعدة الفنية التابعة لـ AFD ؛ وآمل أن نتمكن من استئناف المشاريع الأوسع نطاقا قريبا".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:07 | 2023-01-20
22:00 | 2023-01-20
22:10 | 2023-01-20
22:28 | 2023-01-20
22:24 | 2023-01-20
22:20 | 2023-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website