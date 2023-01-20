عند الحدود مع لبنان.. ماذا فعل الجيش الإسرائيليّ قبل قليل؟

أطلق جيش العدو الاسرائيلي منذ قليل قنابل مضيئة فوق ميس الجبل، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنيّة للإعلام".



كذلك، فقد أفيد بأنّ قوة مشاة تابعة لقوات العدو قوامها 20 جندياً تجاوزت السياج التقني في محلة الكروم- الشراقي خراج بلدة ميس الجبل- قضاء مرجعيون.

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