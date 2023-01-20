اللجنة الفاعلة للمتعاقدين في التعليم الأساسي: إضرابنا مُستمر

أكّدت "اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسيّ الرسميّ"، اليوم الجمعة، استمرار إضرابها الذي بدأته قبل نحو أسبوعين.

وقالت اللجنة في بيان لها: "على رغم مرور أسبوعين على إعلان الاضراب والتزام الاساتذة المتعاقدين به، وتصاعد الاضراب والاعتصامات، متعاقدين وملاك، أكاديمي ومهني. وبعد محاولات الروابط ومن وظفت لتمثيل المتعاقدين ركوب موجة الاضراب تحت غطاء وزير التربية القاضي عباس الحلبي، ما زال إضرابنا مستمراً، ولا زال وزير التربية عباس الحلبي يتجاهل حقوق الاساتذة التي نتحدث عنها بالادلة والبراهين، كما ويتجاهل مصير 60 مليون دولار، وينصب الروابط ومن عينهم متحدثين باسم الاساتذة".