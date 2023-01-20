Advertisement

لبنان

رفض

Lebanon 24
20-01-2023 | 17:11
A-
A+
Doc-P-1030727-638098568313075883.jpg
Doc-P-1030727-638098568313075883.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لن يقبل مرجع، حسب ما نُقل عنه، تحوُّل المؤسسة الأم الى ما سبق وجرى في بعض الجمهوريات السوفياتية السابقة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قريب مكلة جمال لبنان نحو عالم السياسة
lebanon 24
21/01/2023 05:36:36 Lebanon 24 Lebanon 24
باريس تراجع أداءها وسياستها في لبنان
lebanon 24
21/01/2023 05:36:36 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلامية لبنانية شهيرة: مشواري انتهى!
lebanon 24
21/01/2023 05:36:36 Lebanon 24 Lebanon 24
عند الحدود مع لبنان.. ماذا فعل الجيش الإسرائيليّ قبل قليل؟
lebanon 24
21/01/2023 05:36:36 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

سياسة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:07 | 2023-01-20
22:00 | 2023-01-20
22:10 | 2023-01-20
22:28 | 2023-01-20
22:24 | 2023-01-20
22:20 | 2023-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website