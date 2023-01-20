اشتباك صامت بين برّي والمعتصمين يضع جلسات الرئاسة على الرّف!



Advertisement ونقل زوار رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن إدارة المجلس تقوم بما يفترض بها القيام به حيال النواب المعتصمين. لكنه أكد أن الأمور معلقة بسبب عدم وجود اتفاق.



وكتبت "النهار": كان يفترض ان يشكل التطور حافزا داخليا لاظهار تهيب حيال مسلسل الانكشافات التي تمعن في تشويه صورة الطبقة السياسية اللبنانية امام المجتمع الدولي، فان شيئا من هذا لم يحصل بل ان مبارزة مكشوفة بدأت تتصاعد على خلفية ردة فعل سلبية ابداها رئيس مجلس النواب نبيه بري بسبب الاعتصام الذي ينفذه نواب من "تكتل التغييريين" داخل المجلس منذ عصر الخميس الماضي، فلم يحدد ‏موعدا للجلسة الـ12 لانتخاب رئيس الجمهورية ، وبدا انه لن يدعو اليها قريبا واقلّه لن تُعقد الخميس المقبل، لان اللجان ‏المشتركة ستعقد جلستها في ذلك التاريخ، بعدما دعا بري "لجان المال والموازنة، الإدارة ‏والعدل، الصحة العامة، والعمل، والشؤون الإجتماعية، الى جلسة مشتركة في تمام الساعة ‏العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس 26 الجاري لدرس مشروع القانون ‏الوارد بمرسوم رقم 13760 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الإجتماعي ‏وإنشاء نظام التقاعد والحماية الإجتماعية".‏ وبدا واضحا ان بري تعمد تحديد موعد لجلسة اللجان في "خميس الانتخابات الرئاسية " كرد لـ"التحدي" الذي استشعره في اعتصام هولاء النواب الذين ينطوي اعتصامهم على اعتراض واضح على إدارة بري للجلسات الانتخابية لجهة مماشاته لمسار التعطيل في قطع الجلسات بعد الدورة الأولى.



وكتبت "نداء الوطن": على جبهة قوى المعارضة والتغيير، أطلقت خطوة اعتصام النائبين ملحم خلف ونجاة صليبا في المجلس النيابي ديناميكية متجددة باتجاه تقريب المسافات والطروحات بين هذه القوى لا سيما في ظل ما خلفته من حالة تضامنية نيابية وشعبية مع النواب المعتصمين، وصولاً إلى انضمام "الجمهورية القوية" إلى الاعتصام الرئاسي في القاعة العامة أمس، عبر النائبين جورج عقيص ورازي الحاج، تأييداً للخطوة وتأكيداً على ضرورة أن "تشكل فرصة لتشكيل قوة دفع للمشاورات الجارية في سبيل الوصول إلى خارطة طريق مشتركة تعبّد الطريق أمام إيصال مرشح توافقي بين الكتل الداعمة لترشيح النائب ميشال معوض والنواب التغييريين"، حسبما أوضحت مصادر قواتية، معربةً عن أملها في عدم "تضييع هذه الفرصة السانحة انطلاقاً من نقاط الالتقاء الكثيرة التي يُجمع عليها مختلف نواب المعارضة حيال المبادئ السيادية والإصلاحية والتغييرية الواجب توافرها في مواصفات الرئيس المقبل للجمهورية".وعلى محور 8 آذار النيابي، لاحظت أوساط سياسية أنّ زيارة "حزب الله" الاستطلاعية إلى كليمنصو خلصت إلى نتائج تصب أيضاً في خانة تعزيز حظوظ "الخيار الثالث" ربطاً بما سمعه وفد "الحزب" من رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط لناحية تأكيده أنه "لا يرى حلاً للأزمة الرئاسية إلا من خلال خروج الجميع من خنادق التحدي والترشيحات العقيمة باتجاه التحاور والتشاور حول سلة مرشحين يمكن التوافق على اسم رئيس جمهورية توافقي من بينهم". واصلَ النائبان ملحم خلف ونجاة صليبا اعتصامهما المفتوح داخل مجلس النواب، من أجل عقد جلسة مفتوحة وانتخاب رئيس، وانضم إليهما النواب الياس حنكش وأسامة سعد وعبد الرحمن البزري وشربل مسعد ونبيل بدر. فيما اعتذر نائب رئيس المجلس الياس بو صعب عن عدم عقد الاجتماع الذي كان مقرراً مع النواب المعتصمين. وكان النواب قد عقدوا لقاءات مع المغتربين عبر تقنية «زوم»، مشيرين إلى أنهم يستعدون للإقامة الدائمة داخل المجلس، على أن يتناوبوا على المبيت، إذ تقرر أمس أن تنام النائبة حليمة قعقور مكان صليبا. وقالت مصادر النواب إنهم سيعملون قريباً على تنظيم حوارات سياسية ودستورية مع بقية النواب للوصول إلى تصور مشترك للخروج من الفراغ.ونقل زوار رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن إدارة المجلس تقوم بما يفترض بها القيام به حيال النواب المعتصمين. لكنه أكد أن الأمور معلقة بسبب عدم وجود اتفاق.وكتبت "النهار": كان يفترض ان يشكل التطور حافزا داخليا لاظهار تهيب حيال مسلسل الانكشافات التي تمعن في تشويه صورة الطبقة السياسية اللبنانية امام المجتمع الدولي، فان شيئا من هذا لم يحصل بل ان مبارزة مكشوفة بدأت تتصاعد على خلفية ردة فعل سلبية ابداها رئيس مجلس النواب نبيه بري بسبب الاعتصام الذي ينفذه نواب من "تكتل التغييريين" داخل المجلس منذ عصر الخميس الماضي، فلم يحدد ‏موعدا للجلسة الـ12 لانتخاب رئيس الجمهورية ، وبدا انه لن يدعو اليها قريبا واقلّه لن تُعقد الخميس المقبل، لان اللجان ‏المشتركة ستعقد جلستها في ذلك التاريخ، بعدما دعا بري "لجان المال والموازنة، الإدارة ‏والعدل، الصحة العامة، والعمل، والشؤون الإجتماعية، الى جلسة مشتركة في تمام الساعة ‏العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس 26 الجاري لدرس مشروع القانون ‏الوارد بمرسوم رقم 13760 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الإجتماعي ‏وإنشاء نظام التقاعد والحماية الإجتماعية".‏ وبدا واضحا ان بري تعمد تحديد موعد لجلسة اللجان في "خميس الانتخابات الرئاسية " كرد لـ"التحدي" الذي استشعره في اعتصام هولاء النواب الذين ينطوي اعتصامهم على اعتراض واضح على إدارة بري للجلسات الانتخابية لجهة مماشاته لمسار التعطيل في قطع الجلسات بعد الدورة الأولى.وكتبت "نداء الوطن": على جبهة قوى المعارضة والتغيير، أطلقت خطوة اعتصام النائبين ملحم خلف ونجاة صليبا في المجلس النيابي ديناميكية متجددة باتجاه تقريب المسافات والطروحات بين هذه القوى لا سيما في ظل ما خلفته من حالة تضامنية نيابية وشعبية مع النواب المعتصمين، وصولاً إلى انضمام "الجمهورية القوية" إلى الاعتصام الرئاسي في القاعة العامة أمس، عبر النائبين جورج عقيص ورازي الحاج، تأييداً للخطوة وتأكيداً على ضرورة أن "تشكل فرصة لتشكيل قوة دفع للمشاورات الجارية في سبيل الوصول إلى خارطة طريق مشتركة تعبّد الطريق أمام إيصال مرشح توافقي بين الكتل الداعمة لترشيح النائب ميشال معوض والنواب التغييريين"، حسبما أوضحت مصادر قواتية، معربةً عن أملها في عدم "تضييع هذه الفرصة السانحة انطلاقاً من نقاط الالتقاء الكثيرة التي يُجمع عليها مختلف نواب المعارضة حيال المبادئ السيادية والإصلاحية والتغييرية الواجب توافرها في مواصفات الرئيس المقبل للجمهورية".وعلى محور 8 آذار النيابي، لاحظت أوساط سياسية أنّ زيارة "حزب الله" الاستطلاعية إلى كليمنصو خلصت إلى نتائج تصب أيضاً في خانة تعزيز حظوظ "الخيار الثالث" ربطاً بما سمعه وفد "الحزب" من رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط لناحية تأكيده أنه "لا يرى حلاً للأزمة الرئاسية إلا من خلال خروج الجميع من خنادق التحدي والترشيحات العقيمة باتجاه التحاور والتشاور حول سلة مرشحين يمكن التوافق على اسم رئيس جمهورية توافقي من بينهم".



وبات الليلة الماضية في المجلس اربعة نواب هم الى خلف وصليبا، النائبان حليمة قعقور وفراس حمدان.

وفي المعلومات ان النائبين من كتلة الجمهورية القوية: جورج عقيص ورازي الحاج سينضمان الى النواب المعتصمين في البرلمان، وذلك للتضامن معهم، والنقاش في حل المأق الرئاسي.

واشارت مصادر سياسية إلى ان اعتصام بعض نواب التغيير ولو كان بعدد قليل نسبيا، اثار استياء واضحا غير معلن لدى الرئيس بري وحلفائه، كونه حصل خارج سياق التوقعات والحسابات السياسية، التي تدار فيها جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، والتي لم تؤد حتى اليوم، الى اي اختراق ملموس باتجاه إنهاء الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس الجمهورية، بل على عكس ذلك، زادت وتيرة انعدام الآمال بانتخاب الرئيس الجديد في وقت قريب.

ومن وجهة نظر المصادر، فان اعتصام هؤلاء النواب حرك الجمود السائد بعملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، واعطى انطباعا للرأي العام بالداخل وللدول الصديقة، بان هناك نوابا وقوى يرفضون الانصياع للأمر الواقع، بامعان بعض القوى بتعطيل عملية انتخاب رئيس الجمهورية، في محاولة لفرض مرشحها المرفوض من المعارضة، وشددت على وجوب دعم هذا التحرك سياسيا وشعبيا، ليصل إلى هدفه بتسريع خطى انتخاب الرئيس العتيد.

الا ان المصادر اعتبرت أحجام باقي نواب التغيير والكتل المعارضة الاساسية عن الانضمام للنواب المعتصمين في تحركهم الاعتراضي هذا،انما يشكل نقطة ضعف تؤشر لتشرذم المعارضة، وتعطي قوى السلطة حافزا لتجاهل هذا التحرك المضاد لتوجهاتها،وتعمل ما في وسعها للالتفاف عليه واستيعابه أو إقفاله نهائيا.

سألت مصادر مطلعة عبر "اللواء" ما إذا كانت جلسات انتخاب رئيس الجمهورية قد علقت بسبب اعتصام عدد من النواب ولفتت إلى أن ما هو محسوم هو أن لا جلسة الخميس المقبل، معلنة أنه من غير الواضح ما إذا كانت خطوة نواب التغيير قد تتوسع في إطار ما حكي عن تبادل ادوار مع المعارضة للضغط في موضوع إتمام الأنتخابات الرئاسية.



وكتبت "البناء": كشفت مصادر نيابية مستقلة لـ»البناء» أن المشاورات بين حزبي الكتائب والقوات اللبنانية مع قوى التغيير فشلت بالتوافق على مرشح موحّد بعدما لم تستطع القوات إقناع التغييريين بالسير بميشال معوض ولا كتلة التغيير أقنعت رئيس القوات سمير جعجع بالأسماء التي طرحتها للتوافق، ما دفع كافة الأطراف الى حسم خياراتها. فالقوى الداعمة لمعوض صوتت له في جلسة الخميس، فيما اختار التغييريون الاعتصام السلمي في المجلس مع تحريك الشارع. وكتبت "اللواء": دخل الرئيس نبيه بري في مواجهة مع فريق نيابي، من تغييريين وغيرهم، أراد ان يضغط عليه لحمله على السير في أجندات، وهو يترأس الجلسات النيابية المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وآخرها كا تحويل قاعة الجلسات الى مكان اعتصام لعدد من النواب في تكتل التغيير، بدأ مع النائبين ملحم خلف ونجاة عون.وبات الليلة الماضية في المجلس اربعة نواب هم الى خلف وصليبا، النائبان حليمة قعقور وفراس حمدان.وفي المعلومات ان النائبين من كتلة الجمهورية القوية: جورج عقيص ورازي الحاج سينضمان الى النواب المعتصمين في البرلمان، وذلك للتضامن معهم، والنقاش في حل المأق الرئاسي.واشارت مصادر سياسية إلى ان اعتصام بعض نواب التغيير ولو كان بعدد قليل نسبيا، اثار استياء واضحا غير معلن لدى الرئيس بري وحلفائه، كونه حصل خارج سياق التوقعات والحسابات السياسية، التي تدار فيها جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، والتي لم تؤد حتى اليوم، الى اي اختراق ملموس باتجاه إنهاء الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس الجمهورية، بل على عكس ذلك، زادت وتيرة انعدام الآمال بانتخاب الرئيس الجديد في وقت قريب.ومن وجهة نظر المصادر، فان اعتصام هؤلاء النواب حرك الجمود السائد بعملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، واعطى انطباعا للرأي العام بالداخل وللدول الصديقة، بان هناك نوابا وقوى يرفضون الانصياع للأمر الواقع، بامعان بعض القوى بتعطيل عملية انتخاب رئيس الجمهورية، في محاولة لفرض مرشحها المرفوض من المعارضة، وشددت على وجوب دعم هذا التحرك سياسيا وشعبيا، ليصل إلى هدفه بتسريع خطى انتخاب الرئيس العتيد.الا ان المصادر اعتبرت أحجام باقي نواب التغيير والكتل المعارضة الاساسية عن الانضمام للنواب المعتصمين في تحركهم الاعتراضي هذا،انما يشكل نقطة ضعف تؤشر لتشرذم المعارضة، وتعطي قوى السلطة حافزا لتجاهل هذا التحرك المضاد لتوجهاتها،وتعمل ما في وسعها للالتفاف عليه واستيعابه أو إقفاله نهائيا.سألت مصادر مطلعة عبر "اللواء" ما إذا كانت جلسات انتخاب رئيس الجمهورية قد علقت بسبب اعتصام عدد من النواب ولفتت إلى أن ما هو محسوم هو أن لا جلسة الخميس المقبل، معلنة أنه من غير الواضح ما إذا كانت خطوة نواب التغيير قد تتوسع في إطار ما حكي عن تبادل ادوار مع المعارضة للضغط في موضوع إتمام الأنتخابات الرئاسية.وكتبت "البناء": كشفت مصادر نيابية مستقلة لـ»البناء» أن المشاورات بين حزبي الكتائب والقوات اللبنانية مع قوى التغيير فشلت بالتوافق على مرشح موحّد بعدما لم تستطع القوات إقناع التغييريين بالسير بميشال معوض ولا كتلة التغيير أقنعت رئيس القوات سمير جعجع بالأسماء التي طرحتها للتوافق، ما دفع كافة الأطراف الى حسم خياراتها. فالقوى الداعمة لمعوض صوتت له في جلسة الخميس، فيما اختار التغييريون الاعتصام السلمي في المجلس مع تحريك الشارع.

وأكدت النائبة نجاة صليبا في تصريح هاتفي لـ«الشرق الأوسط» أثناء وجودها داخل المجلس الذي يُمنع الصحافيون من دخوله حالياً في أي وقت، أنهم مستمرون بأداء واجبهم والوجود في القاعة العامة حتى انتخاب رئيس من منطلق أن مجلس النواب في حالة انعقاد دائمة حتى إنجاز هذه العملية، لافتة إلى أن موقف نواب «التغيير»، كما نواب صيدا وجزين، واحد في هذا الإطار، ويتم التنسيق معهم. وأشارت صليبا إلى أنهم سمعوا عبر الإعلام أن نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بو صعب سيعمد لإجراء حوار معهم وفتح أبواب المجلس لحوارات حتى انتخاب رئيس، لكنهم فوجئوا بعدها بإعلان بو صعب تأجيل هذا المسعى لوقت آخر، مؤكدة جهوزيتهم بأي وقت للنقاش الهادف لانتخاب رئيس.

ولا ينكر نائب «تغييري» آخر يوجد خلال ساعات النهار مع زميليه، أن حرس المجلس يعاملون النواب بلطف، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «قطع التيار الكهربائي لا يستهدفنا باعتبار أن التقنين قاس جداً في مبنى المجلس، نتيجة التكلفة المرتفعة ونحن أصلاً لا نريد تكبيد الخزينة أي تكلفة نتيجة وجودنا في البرلمان للقيام بواجبنا الدستوري».

وكان بو صعب تحدث عن «اتفاق مبدئي على الاجتماع مع النواب المعتصمين لاستكمال النقاش الذي كنا قد أجريناه مع الزميلين ملحم خلف ونجاة صليبا من أجل النقاش باقتراحات عملية، قد تكون خطوة للخروج من الأزمة، يمكننا أن ننقلها إلى الرئيس بري»، لافتاً إلى أنه «بسبب بعض المزإيدات التي حوّرت أهداف اللقاء إلى لقاء من أجل الانضمام إلى الاعتصام، بعثت برسالة للزميل خلف، واعتذرت عن عدم الحضور بالتوقيت الذي اتفقنا عليه الجمعة، على أن نتفق على لقاء آخر بعد تصويب الهدف من هكذا نقاش».

ولم يستبعد أحد نواب «التغيير» أن يكون السبب وراء تأجيل اللقاء «اعتبار الرئيس بري أنهم بذلك يرضخون سريعاً لضغوطنا، علما بأن ضغوطنا ستستمر وتتصاعد».