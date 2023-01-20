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لبنان

الدولار يقتحم حصن الخمسين ألف ليرة ويشعل الأسعار

Lebanon 24
20-01-2023 | 22:15
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لا يزال المشهد الداخلي تحت تأثير التداعيات السياسية والأمنية للجلسة النيابية وسط استمرار مسلسل الاحتجاجات في الشارع وقطع الطرقات على وقع تفاقم الازمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية مع تجاوز سعر صرف الدولار عتبة الخمسين ألف ليرة للدولار الواحد،
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وعلى وقع هذا ‏الارتفاع، واصلت أسعار المحروقات ارتفاعها ايضا، حيث أظهر جدول تركيب أسعار ‏المشتقات النفطية الصادر عن وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط، ارتفاعاً في ‏سعر البنزين والمازوت فسجل سعر ‏‎صفيحة البنزين 95 أوكتان: 894000 ليرة‎ ‎‏وصفيحة البنزين 98 أوكتان: ‏‏917000 ليرة‎ ‎‏ ‏‎وصفيحة المازوت: 943000 ليرة‎ ‎‏ ‏‎وقارورة الغاز: 572000 ليرة .

وأصدر امس مصرف لبنان ثلاثة تعاميم، عدل بموجبها التعاميم المرتبطة بالسحوبات بالعملة الأجنبية، حيث سيتم اعتماد سعر الدولار على أساس 15 ألف ليرة بدءا من أول شهر شباط. ويلحظ التعميم سقف السحب بالدولار 400 دولار ضمن سقف سنوي يساوي 4800 دولار، محررا هذه الدولارت من اي قيود ان لناحية التحويل إلى الخارج او فتح حسابات فريش بموجبها او لناحية إستخدامها بواسطة بطاقات مصرفية داخل لبنان وخارجه، كما حرر هذه العمليات من اي عمولة او نفقات. كما رفع ما يسمى "لولار" من 12 الف ليرة إلى 15 الف ليرة ضمن سقف مبلغ 400 دولار يسدد منها 50% نقدا للمودع و50% تودع في حسابه ليستعملها ان عبر البطاقات المصرفية الداخلية أو شيكات او تحاويل محددة حصرا لتسديد ضرائب والفواتير من كهرباء وماء وهاتف والخليوي.
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