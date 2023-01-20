14
o
بيروت
14
o
طرابلس
3
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
النوم في البرلمان: هل يَنتَخِب رئيساً؟
Lebanon 24
20-01-2023
|
22:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب نجم الهاشم في" نداء الوطن": قد يكون من المهمّ أن ينام نوّاب في مجلس النواب ولكن الأهم لمن يصوّتون. إذا كان المقصود الضغط على رئاسة المجلس وعلى النوّاب الآخرين لكي ينتخبوا الرئيس فكان من الأفضل أن يمارس الضغط من خلال تصويب التصويت في جلسات الإنتخاب لأن الإعتصام النيابي في ظلّ استمرار التصويت على ما هو عليه لا يغيِّر في الأمر شيئًا ويبقي الوضع على حاله، إذا لم يؤدِّ إلى إقفال المجلس النيابي وإلى عدم الدعوة إلى جلسة انتخاب جديدة بانتظار حلّ قد لا يأتي أبدًا.
Advertisement
النوم في مجلس النواب يجب أن يكون من ضمن خطة كاملة متدرِّجة وصولًا إلى انتخاب رئيس يمثّل السيادة الوطنية وقادر على القيام بمهمة الإنقاذ وليس على خلفية التوافق على رئيس على قاعدة التخويف من الإنهيار بحيث يمكن أن يكون هذا الإتفاق على رئيس كيفما كان فقط لكي يكون هناك رئيس ولكن من دون خطة إنقاذ. ولذلك يجب أن يكون الإعتصام النيابي أكبر من مسألة اعتراض على التعطيل كحدث عابر، بل على خلفية الإعتراض على التعطيل كاستراتيجة معتمدة من أجل بناء استراتيجة مقابلة لها. هذه الإستراتجية كان يجب أن تبدأ من خلال تأمين 65 صوتاً لمرشح رئاسي كميشال معوض أو أي شخص آخر يمكن أن يحمل المشروع نفسه والمواصفات نفسها بالتوافق مع معوّض ومع من رشّحه ويستمرّ في ترشيحه، وليس من خلال التوافق مع من يرفضون ترشيحه ويطالبون بالتوافق على المرشح الذي يتمسّكون بترشيحه وحده دون غيره. لذلك كان يجب أن يبدأ الإعتصام بعد تأمين هذه الخطوة حتى يكون له مفعوله وحتى يكون فعلًا ضد المعطلين لانتخاب رئيس بات يحوز على الأكثرية التي توصله إلى قصر بعبدا بغضّ النظر عن أكثرية الثلثين التي تصبح عندها أداة خطف للديمقراطية بدل أن تكون أداة تثبيت لها من خلال الإعتراف بحقّ الأكثرية.
ولذلك يجب أن يترافق النوم في المجلس مع حركة خارج المجلس لا تنزل تحت هذا السقف حتى لا يصبح مجلس النواب مقبرة للديمقراطية وحتى لا يصبح النوم فيه كالنوم في المقابر ورؤية المنامات المرعبة لسيناريوات يمكن ان تحصل. ولذلك قد يكون مهمّاً أين سينام النواب المعترضون ولكن الأهم هو لمن يصوّتون قبل الإعتصام لا بعده. إذا لم يكن الأمر كذلك يصبح النوم في المجلس كأنه خدمة لتغطية استمرار عملية التعطيل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
شح بالأمطار والثلوج.. ولكن الشتاء في لبنان لم يقل بعد كلمته الأخيرة إليكم التفاصيل
Lebanon 24
شح بالأمطار والثلوج.. ولكن الشتاء في لبنان لم يقل بعد كلمته الأخيرة إليكم التفاصيل
23:38 | 2023-01-20
20/01/2023 11:38:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الإحتجاجات تتجدّد.. إليكم الطرقات المقطوعة
Lebanon 24
الإحتجاجات تتجدّد.. إليكم الطرقات المقطوعة
12:07 | 2023-01-20
20/01/2023 12:07:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تعاميم مصرف لبنان الجديدة.. هل ستؤثر على سعر الدولار؟
Lebanon 24
تعاميم مصرف لبنان الجديدة.. هل ستؤثر على سعر الدولار؟
14:17 | 2023-01-20
20/01/2023 02:17:07
Lebanon 24
Lebanon 24
اقترب الأمر.. في هذا الموعد ستأتي الكهرباء 5 ساعات!
Lebanon 24
اقترب الأمر.. في هذا الموعد ستأتي الكهرباء 5 ساعات!
15:32 | 2023-01-20
20/01/2023 03:32:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ثلاثة أسماء رئاسية طرحها جنبلاط.. كيف رد الحزب؟
Lebanon 24
ثلاثة أسماء رئاسية طرحها جنبلاط.. كيف رد الحزب؟
12:56 | 2023-01-20
20/01/2023 12:56:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:00 | 2023-01-21
لماذا تراجعت حاجة "حزب الله" للتيار الوطني الحر؟
09:40 | 2023-01-21
الدولار يرتفع من جديد.. اليكم التسعيرة المتداولة عصراً
09:20 | 2023-01-21
سياسة لبنان التجارية في حقبة إنمائية جديدة بين وزارة الاقتصاد والتجارة والاسكوا
09:11 | 2023-01-21
نواب جدد سينامون داخل المجلس.. هل ستنضم بولا يعقوبيان اليهم؟
08:58 | 2023-01-21
هزة ارضية في هذه المناطق.. هل شعرتم بها؟
08:36 | 2023-01-21
هذا ما قاله النائب المعتصم الياس جرادي من داخل مجلس النواب
فيديو
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
05:00 | 2023-01-12
21/01/2023 16:49:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
21/01/2023 16:49:49
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
21/01/2023 16:49:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact