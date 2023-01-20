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لبنان

إرجاء الاجتماع الرباعي في باريس

Lebanon 24
20-01-2023 | 22:41
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كتبت "اللواء": يستمر الرهان على الاجتماع الرباعي الفرنسي– الاميركي– السعودي– القطري في باريس، مع ان كل المعلومات تشير الى انه سيتناول الدعم الانساني للشعب اللبناني ولن يدخل في تجاذبات الوضع السياسي والانتخابي اللبناني، وانه تأجّل الى 6 شباط المقبل بعدما جرى الحديث عن عقده يوم الاثنين المقبل.
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وافيد ان مصر ستنضم ايضا الى الاجتماع الذي سيمهد الارضية لاجتماع على مستوى المسؤولين، والمرجح ان يكون لوزراء الخارجية في وقت لاحق، وسيبحث الاجتماع في شكل اساسي في كيفية التنسيق والتعاون لمساعدة الشعب اللبناني والتحضير لاجتماع المسؤولين.
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