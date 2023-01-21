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لبنان

إطلاق نار كثيف وصوت قوي.. ماذا جرى في طرابلس؟

Lebanon 24
21-01-2023 | 00:21
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سمع إطلاق نار كثيف ليلا في مدينة طرابلس تبين ان مصدره سيارة رباعية الدفع بيضاء اللون قام من بداخلها بإطلاق رشق ناري في الهواء لدى مرورها على اوتوستراد التبانة باتجاه الملولة، ثم توارت السيارة بعدها عن الأنظار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

 

وقام الجيش بتسيير دوريات في شوارع المدينة بعد اطلاق رصاص كثيف سمع في ضواحي منطقة الجسرين وباب التبانة في طرابلس.

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إلى ذلك، هز صوت قوي المدينة صباح اليوم السبت تبين لاحقا انه ناجم عن صيد الأسماك باستخدام الألعاب النارية في الميناء وهذا محرم شرعاً . وقد طالب الاهالي الاجهزة الامنية بالتدخل فورا خصوصا انها  ليست المرة الأولى.

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