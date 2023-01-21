إطلاق نار كثيف وصوت قوي.. ماذا جرى في طرابلس؟

سمع إطلاق نار كثيف ليلا في مدينة طرابلس تبين ان مصدره سيارة رباعية الدفع بيضاء اللون قام من بداخلها بإطلاق رشق ناري في الهواء لدى مرورها على اوتوستراد التبانة باتجاه الملولة، ثم توارت السيارة بعدها عن الأنظار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وقام الجيش بتسيير دوريات في شوارع المدينة بعد اطلاق رصاص كثيف سمع في ضواحي منطقة الجسرين وباب التبانة في طرابلس.