سؤال "حيّر" الاعلام اللبناني: هل هي "حكومة تصريف الاعمال"؟

يحاول بعض الاعلام اللبناني "الشغوف بالسكوب" او الذي يهوى "التنقير" على إعلام رئاسة الحكومة الايحاء بأن البيانات الصحافية الصادرة عن رئاسة الحكومة تستخدم تعبير "رئيس الحكومة"، وليس "رئيس حكومة تصريف الاعمال"، للامعان في تحدي المعارضين للحكومة، أو للايحاء بأنه "كمش غلطة" على اعلام رئيس الحكومة.

وعن هذا الموضوع تجيب أوساط دستورية معنية بالقول: "بموجب الفقرة الثانية من المادة 64 من الدستور، فان الحكومة تمارس صلاحياتها بعد استقالتها او اعتبارها مستقيلة، بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال، وبالتالي ليس إسمها حكومة تصريف الاعمال، وهذه التسمية هي مصطلح اعلامي بحت وغير ملزم رسميا".