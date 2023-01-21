Cable Vision توضح سبب توقف قناتي الـ LBCI والجديد عن المشتركين

أشارت شركة Cable Vision الى أن "بعض وسائل الإعلام تناولت أخيرا معلومات، تفيد بأنها حجبت قناتي الـ LBCI والجديد عن المشتركين".

وقالت في بيان لها: "تبيانا للحقيقة، تود الشركة توضيح ما يلي: أولا، إن شركة Cable Vision وقناتي الLBCI والجديد لم يقطعا الإرسال عن المشتركين في المناطق اللبنانية، بل انقطع الإرسال في بعض المناطق فقط، إما بناء على طلب شركة خاصة من بعض الموزعين بحجب إرسال القناتين في هذه المناطق، وخلف هذا الطلب أهداف تجارية وتنافسية واضحة، او من قبل بعض موزعي الكايبل الذين فضلوا قطع الإرسال خوفا من تبعات قانونية مع شركتنا. وقد تم الاجتماع مع هؤلاء الموزعين للتأكيد بأن الشركة ليست في صدد اطلاق اي تحرك قانوني ضدهم، وان قطع الإرسال لم يكن مبررا، داعية اياهم لاعادة البث بالتوازي مع التفاوض التجاري للاتفاق على الحقوق".

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وأضافت: "ثانيا، قامت ثلاث محطات كبرى هي ال MTV وال LBCI والجديد بحملة إعلانية لجباية الحقوق، وقد هدفت الحملة الى حماية حقوق ملكية المحطات الفكرية، وللمطالبة بلزوم بث محتواها مقابل اشتراك شهري يدفعه المشاهد. وقد أتت هذه الحملة للمحطات الثلاث الكبرى المذكورة، بسبب شركات توزيع كثيرة تعمل في لبنان، على نقل المحتوى الذي تبثه القنوات العالمية والمحلية على حد سواء، موزعة إياه بعدها للمواطنين، من خلال شبكات الكايبل. وقد قررت محطتا LBC والجديد توكيل شركة Cable Vision بالجباية العائدة لهما، نظرا للعلاقة التجارية المميزة للشركة مع العدد الأكبر من موزعي الكايبل. وفي المقابل، قامت محطة MTV بتوكيل شركة السيد جورج عبد المسيح بجباية مستحقاتها".



وتابعت الشركة: "ثالثا، إن شركة Cable Vision هي شركة بث تمتلك حقوقا وتعيد توزيعها وبيعها في السوق اللبنانية. وإن العقد الموقع من قبل الشركة مع قناتي ال LBCI والجديد يأتي ضمن هذا الإطار، دون أن يشكل احتكارا للسوق بأي شكل من الأشكال. وهي تعمل بمسؤولية ومهنية، وتقوم بإعادة بث المحتوى الذي تشتريه بحق حصري أو غير حصري، مما يشكل هدف عملياتها الأساسي". (الوكالة الوطنية)