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لبنان

بيان لوزارة الخارجية والمغتربين... ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
21-01-2023 | 02:23
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رد المكتب الاعلامي في وزارة الخارجية والمغتربين على "تقارير إعلامية عدة، حملت عن غير وجه حق الوزارة مسؤولية التقصير الحاصل في تسديد لبنان مساهماته للأمم المتحدة وحرمانه من حق التصويت".
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وقال المكتب في بيان إن "الوزارة تتابع منذ عدة أشهر مسألة تسديد المساهمات المستحقة وغير المسددة لتاريخه من قبل لبنان، لعدة منظمات دولية وإقليمية ومنها الامم المتحدة، مما يؤثر على حق لبنان بالتصويت".
 
 
ولفت الى ان "وزير الخارجية والمغتربين أجرى لهذه الغاية عدة إتصالات ومراجعات وإجتماعات مع الجهات الرسمية المعنية، للمساعدة في تحويل الاموال اللازمة الى البعثات اللبنانية في الخارج لسداد الاشتراكات والمتأخرات، وسبق أن تلقى الوزير بوحبيب وعودا بحل موضوع تحويل الاموال اللازمة بالسرعة المرجوة".
 
 
واضاف البيان: "وحرصا منها على عدم تقاذف مسؤولية أسباب التأخير الحاصل في تحويل الاموال، لأسباب خارج صلاحية ونطاق عمل الوزارة، فقد نبهت وزارة الخارجية والمغتربين وما زالت تؤكد على وجوب المعالجة الفورية لهذا الملف نظرا لاهميته ولدور لبنان في المؤسسات الدولية والاقليمية". (الوكالة الوطنية)
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