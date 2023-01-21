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لبنان

مولوي: لإبعاد أي اجتماع حكومي عن التناتش الطائفي

Lebanon 24
21-01-2023 | 03:02
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طمأن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام المولوي، جميع اللبنانيين، أن الوضع الأمني تحت السيطرة، مؤكدا أن الاجهزة الأمنية تقوم بواجباتها على أكمل وجه.
 
 
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وفي حديث لـ "لبنان الحر"، دعا مولوي إلى "إبعاد أي اجتماع حكومي مخصص لمعالجة قضايا الناس الملحة عن التنافس والتناتش الطائفي".
   
وقال إن "اجتماع حكومة تصريف الأعمال هو لمعالجة وجع الناس وهمومهم على اختلاف انتماءاتهم وطوائفهم، فلنبعد موضوع أي اجتماع للحكومةعن التنافس والتناتش الطائفي، المسلمون لا يريدون أخذ صلاحيات المسيحيين، وصلاحيات رئيس الجمهورية مكرسة في الدستور وموقع الرئاسة موجود ومحفوظ".
 
 
واضاف: "ومن هنا، أدعو النواب الى الإسراع بانتخاب رئيس لجميع اللبنانيين، وما تقوم به حكومة تصريف الأعمال هو موضوع اجتماعي لا أحد ينظر إليه من منظار طائفي، وأدعو جميع المواطنين ألا يقنعهم أحد ويضع في رأسهم أن أي موضوع يتعلق بالناس تريد القيام به طائفة على حساب طائفة أخرى، المسلمون في لبنان أكثر حرصا على وجود المسيحيين ودورهم من المسيحيين أنفسهم".
 
وعما إذا كانت الانتخابات البلدية والاختيارية ستحصل في موعدها، لفت وزير الداخلية إلى أن "هناك 110 بلديات من مجموع عدد البلديات في لبنان منحلة، وأصبحت التحضيرات في وزارة الداخلية جاهزة، وفي الأول من شباط، ستعلن القوائم الانتخابية، ونحن مصرون على إنجاز الاستحقاقات الدستورية والقانونية في وقتها، ولن أطلب كوزير للداخلية بتأجيل الانتخابات خصوصا أن هذا الاستحقاق هو ضروري من أجل تغيير الدم في البلديات والناس في انتظاره، وسيتأكد الجميع أن إنجازه سيساعد على تهدئة الوضع الأمني أكثر فأكثر". (الوكالة الوطنية)
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