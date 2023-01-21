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لبنان

هل طلب جنبلاط لقاء نصرالله؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-01-2023 | 03:45
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كشفت مصادر قياديّة في الحزب "التقدّمي الإشتراكي" لـ"لبنان24" أنَّ الإجتماع الذي جمعَ رئيس الحزب وليد جنبلاط بوفد "حزب الله" قبل يومين، لم يتطرّق إلى الأسماء الرئاسيّة بشكلٍ واضح وذلك بخلافِ ما نُشِر أو أشيع خلال السّاعات الماضية.
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المصادر التي شاركت في الاجتماع أوضحت أيضاً أنّه سيكون هناك تحرّك لكتلة "اللقاء الديمقراطي" الأسبوع المقبل، ومن الممكن أن يتم طرح مبادرة جديدة في الملف الرّئاسي.
إلى ذلك، فقد أشارت المصادر إلى أنّ جنبلاط لم يُبدِ أمامَ وفد "حزب الله" أيّ نيّةٍ أو رغبة في لقاء الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله، موضحة أنّ اللقاءات التي حصلت بين جنبلاط والحزب مُعلنة دائماً ولم تجرِ أي لقاءاتٌ سريّة أو خلف الأضواء. 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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