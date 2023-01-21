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لبنان

أين ميشال معوّض؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-01-2023 | 03:30
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لوحظ أنّ النائب ميشال معوّض كان بعيداً عن الواجهة ولم يتضامن بشكلٍ واضح ومباشر مع نواب التغيير المُعتصمين داخل القاعة العامّة لمجلس النواب منذ يوم الخميس الماضي.
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وأشارت المصادر إلى أنّ عدم مبادرة معوّض بهذا الإتجاه قد تحملُ دلالة على أنه "لا طيبات" الآن بينه وبين بعض نواب التغيير.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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