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لبنان
أين ميشال معوّض؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
21-01-2023
|
03:30
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لوحظ أنّ النائب ميشال معوّض كان بعيداً عن الواجهة ولم يتضامن بشكلٍ واضح ومباشر مع نواب التغيير المُعتصمين داخل القاعة العامّة لمجلس النواب منذ يوم الخميس الماضي.
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وأشارت المصادر إلى أنّ عدم مبادرة معوّض بهذا الإتجاه قد تحملُ دلالة على أنه "لا طيبات" الآن بينه وبين بعض نواب التغيير.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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