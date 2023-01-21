أين ميشال معوّض؟

لوحظ أنّ النائب ميشال معوّض كان بعيداً عن الواجهة ولم يتضامن بشكلٍ واضح ومباشر مع نواب التغيير المُعتصمين داخل القاعة العامّة لمجلس النواب منذ يوم الخميس الماضي.

Advertisement