اعتصام نواب التغيير داخل البرلمان مُستمر.. ماذا جاء في تصريحاتهم الأخيرة؟

لليوم الثالث على التوالي، يواصلُ عددٌ من نوّاب "التغيير" اعتصامَهم داخل القاعة العامّة لمجلس النواب للضغط باتجاه انتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهوريّة.

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وخلال الليلة الماضية، فقد التزمَ 4 نواب النوم داخل المجلس وهم: ملحم خلف، نجاة صليبا، حليمة القعقور وفراس حمدان.



وفي تصريح لها عبر قناة الـ"LBCI"، قالت صليبا من داخل المجلس: "كل إنسانٍ منتخب من الشعب عليه تمثيل الناس، ونحنُ هنا لانتخاب رئيس والهدف ليس الإسم بل تطبيق الدّستور".



وأكّدت صليبا أنّ "المجلس النيابي هو في حالة انتخابيّة فقط، ومن يأتي ليقف معنا يقفُ إلى جانب الدستور". وأكّدت صليبا أنّ "المجلس النيابي هو في حالة انتخابيّة فقط، ومن يأتي ليقف معنا يقفُ إلى جانب الدستور".



بدورها، طالبت القعقور جميع النواب القيام بدورهِم وتقريب وجهات النّنظر لانتخاب رئيس، معتبرة أنه "لا يُمكن الخروج من الفجوة المالية بفراغٍ رئاسي".