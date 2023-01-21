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لبنان

اعتصام نواب التغيير داخل البرلمان مُستمر.. ماذا جاء في تصريحاتهم الأخيرة؟

Lebanon 24
21-01-2023 | 03:41
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لليوم الثالث على التوالي، يواصلُ عددٌ من نوّاب "التغيير" اعتصامَهم داخل القاعة العامّة لمجلس النواب للضغط باتجاه انتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهوريّة.
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وخلال الليلة الماضية، فقد التزمَ 4 نواب النوم داخل المجلس وهم: ملحم خلف، نجاة صليبا، حليمة القعقور وفراس حمدان.

وفي تصريح لها عبر قناة الـ"LBCI"، قالت صليبا من داخل المجلس: "كل إنسانٍ منتخب من الشعب عليه تمثيل الناس، ونحنُ هنا لانتخاب رئيس والهدف ليس الإسم بل تطبيق الدّستور".

وأكّدت صليبا أنّ "المجلس النيابي هو في حالة انتخابيّة فقط، ومن يأتي ليقف معنا يقفُ إلى جانب الدستور".

بدورها، طالبت القعقور جميع النواب القيام بدورهِم وتقريب وجهات النّنظر لانتخاب رئيس، معتبرة أنه "لا يُمكن الخروج من الفجوة المالية بفراغٍ رئاسي".

من جهته، رأى حمدان أنه "لا إمكانيّة لأي إجراء إصلاحي أو خطّة إنقاذية إلا من خلال انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة". 


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