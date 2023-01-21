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لبنان

الأسمر يشكر برّي وبو صعب

Lebanon 24
21-01-2023 | 04:04
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شكر رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، رئيس مجلس النواب نبيه بري دعوته اللجان المشتركة نهار الخميس المقبل، لدراسة تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.
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ورأى أت هذه الدعوة التي اتت استجابة لطلب الاتحاد العمالي العام، بضرورة تحويل نظام تعويض نهاية الخدمة المعمول به حاليا الى نظام معاش تقاعدي، يعطي المضمون المتقاعد جزءا من حقوقه في امله بالمستقبل وقدرته على الاستمرار في ظل الاوضاع الكارثية التي نعيشها بعدما فقدت التعويضات قيمتها الفعلية بفعل انهيار قيمة العملة الوطنية".
 
وشكر الاسمر ايضا لنائب رئيس مجلس النواب الاستاذ الياس بو صعب، جهوده في هذا الاطار وتعاونه مع قيادة الاتحاد العمالي في كل المجالات "التي تؤثر ايجابا على الطبقة العاملة وعلى حقوقها ومعيشتها اليومية ومدخراتها في المصارف".
 
وأعلن أن "التعاون مع السلطة التشريعية في هذه المرحلة، وعلى رأسها الرئيس نبيه بري هو صمام أمان لأنجاز المشاريع الاصلاحية وخطط التعافي الاقتصادي والصحي والتربوي والبيئي والاجتماعي". (الوكالة الوطنية)
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