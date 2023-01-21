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لبنان

يوزّع ويروّج المخدّرات في العديد من مناطق بيروت.. هكذا أوقفته "المعلومات"

Lebanon 24
21-01-2023 | 04:13
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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لهذه الشعبة حول نشاط أحد الأشخاص بتوزيع وترويج المخدّرات في العديد من مناطق محافظة بيروت.
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على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هويته وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات توصّلت إلى تحديد هويته، ويدعى:

م. ز. (مواليد عام 1993، سوري)
بتاريخ 12-1-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة الأشرفية على متن دراجة آلية دون لوحات، تم ضبطها.

بتفتيشه والدراجة عثرت على /20/ مظروفاً بداخلها مادة الباز كوكايين، /25/ حبة مخدّرة لون أبيض ومبلغ مالي.

وبتفتيش منزله الكائن في محلة سليم سلام، تم ضبط ما يلي:

/6/ علب بلاستيكية شفافة بداخلها مادة مخدّرة جامدة ذات لون أبيض.
/7/ علب بلاستيكية شفافة بداخلها بودرة بيضاء اللون.
 ساطور حديدي، علبة ورق لف، هاتف خليوي.
بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بتوزيع وترويج المخدّرات لعدد كبير من الزبائن في مناطق بيروت، وأنه يستحصل على المخدرات من أحد الأشخاص ويتقاضى مبالغ مالية لقاء إيصالها إلى الزبائن.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على اشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".
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