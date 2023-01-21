لبنان يشارك في مهرجان فجر السينمائي الدولي في طهران

كشف مهرجان "فجر السينمائي الدولي"، عن دعوة للمشاركة في فعاليات دورته الحادية والأربعين في فرعيه الوطني والدولي، بإدارة الإيراني مجتبى أميني، بمشاركة محلية ودولية واسعة.



وينطلق المهرجان من 1 الى 11 شباط المقبل، بهدف تقديم وتكريم الأعمال المختارة للسينما الإيرانية والعالمية في القسمين المحلي والدولي.

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وأعلن القائمون على المهرجان عن تقديم 578 فيلما للمشاركة في القسم الدولي لدورة الفجر السينمائي الدولي ال41، وبحسب تقرير العلاقات العامة لهذه التظاهرة السينمائية الدولية البارزة، تقدم ما مجموعه 578 فيلما من 72 دولة للمشاركة في القسم الدولي من المهرجان، ومنها قسما "سينما سعدات" و"واجهة الشرق" (مسابقة سينما الدول الآسيوية الإسلامية).



ومن أبرز الدول التي تقدمت للمشاركة في المهرجان اضافة الى ايران دول: إيطاليا، ماليزيا، سنغافورة، البرتغال، روسيا، الصين، قيرغيزستان، الأرجنتين، الهند، تشيلي، طاجيكستان، إستونيا، لاتفيا، هولندا، أيرلندا، ألمانيا، أستراليا، بنغلاديش، كندا، بولندا، إنجلترا، تركيا، ميانمار، سويسرا، بلجيكا، فرنسا، إندونيسيا، رومانيا، أوكرانيا، الدنمارك، لوكسمبورغ، السويد، العراق، هونغ كونغ، مولدوفا، أرمينيا، اليونان، منغوليا، اليابان، كازاخستان، جمهورية التشيك، جمهورية أذربيجان، المكسيك، أمريكا، إسبانيا، بلغاريا، البرازيل، روسيا البيضاء، سريلانكا، تونس، جورجيا، صربيا، دومينيكا، كوريا الجنوبية، ليتوانيا، مصر، سوريا، عمان، تايوان، لبنان، المغرب، فنلندا، الكويت، مقدونيا، كمبوديا، قطر، النرويج، النمسا، فيتنام، تايلاند وأيسلندا.



ويهدف القسم الدولي لمهرجان فجر السينمائي الدولي إلى التعرف على الأعمال القيمة للسينما الإيرانية والعالمية وتعزيز وتشجيع إنتاج الأعمال المتوافقة مع السينما الإيرانية.



وتنطلق الدورة الحادية والأربعون من مهرجان فجر السينمائي الدولي في الفترة من 1 الى 11 المقبل، وينعقد القسم الدولي للمهرجان في قسمين تنافسيّين (سينما سعدات، و واجهة الشرق) ويقام الجزء غير التنافسي في قسم كأس العالم للعروض (مهرجان المهرجانات) في العاصمة طهران. (الوكالة الوطنية)