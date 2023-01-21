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لبنان

هكذا سيكون طقس لبنان في الأيام القليلة المقبلة

Lebanon 24
21-01-2023 | 04:59
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا صافيا إلى قليل الغيوم مع انخفاض إضافي وطفيف بدرجات الحرارة على الساحل ودون تعديل في الداخل وعلى الجبال كما يستمر تكون الضباب المحلي على المرتفعات خلال الفترة الصباحية والمسائية. 
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وجاء في النشرة الآتي:
 
-الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط الذي يقع تحت تأثير منطقة من الضغط الجوي المرتفع.
معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني من 11 إلى 19 درجة.
 
- الطقس المتوقع في لبنان:
 
اليوم السبت: صاف إلى قليل الغيوم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الساحل ودون تعديل في الداخل وعلى الجبال والتي تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية كما يتشكل الضباب المحلي على المرتفعات خلال الفترة الصباحية والمسائية.
 
 
الأحد: صاف إلى قليل الغيوم مع انخفاض اضافي وطفيف بدرجات الحرارة على الساحل ودون تعديل في الداخل وعلى الجبال كما يستمر تكون الضباب المحلي على المرتفعات خلال الفترة الصباحية والمسائية.
 
 
الإثنين: صاف يتحول بعد الظهر إلى قليل الغيوم بسحب متوسطة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل ودون تعديل على الجبال وانخفاضها بشكل طفيف في الداخل.
 
 
الثلاثاء: صاف اجمالا دون تعديل بدرجات الحرارة.
 
-الحرارة على الساحل من 7 إلى 20 درجة، فوق الجبال من 7 الى 14 درجة، في الداخل من درجتين الى 19 درجة.
 
- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا سرعتها من 8 إلى 25 كم/س.
 
- الانقشاع: جيد إجمالا.  الرطوبة النسبية على الساحل: بين  35 و 50%. 
 
- حال البحر: منخفض الموج.       حرارة سطح الماء: 19°م.
 
- الضغط الجوي: 1023 HPA         أي ما يعادل: 767 ملم زئبق.
 
- ساعة شروق الشمس: 06,42         ساعة غروب الشمس: 16,57
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