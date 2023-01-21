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لبنان

بالأرقام.. هكذا ستكون نسب البطالة في لبنان والدول العربيّة عام 2023

Lebanon 24
21-01-2023 | 12:00
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على الرّغم من الأزمات الاقتصادية؛ فإنّ منظمة العمل الدولية تتوقع في تقريرها عن مؤشرات عام 2023، تراجع نسب البطالة في الدول العربية، من 8.5% إلى 8.2%.
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كذلك، فإنه من المفترض أن تشهد أفريقيا والدول العربية نمواً في العمالة بنحو 3% أو أكثر.. ولك، ماذا عن تفاصيل نسب البطالة في كل دولة؟
 
نسب البطالة في الدّول العربية في الـ2023 (المصدر: تقرر منظمة العمل الدولية)

1- الإمارات: 3.1%

2- الكويت: 3.2%

3- السعودية: 6.3%

4- فلسطين: 24.5%

5- الجزائر: 11.7%

6- العراق: 12.7%

7- البحرين: 1.6%

8- مصر: 8.5%

9- قطر: 0.1%

10- لبنان: 13.4%

11- الصومال: 19.3%

12- المغرب: 10.8%

13- تونس: 15.7%

14- عمان: 2.9%

15- الأردن: 18.4%

لبنان

عربي-دولي

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