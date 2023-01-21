بالأرقام.. هكذا ستكون نسب البطالة في لبنان والدول العربيّة عام 2023

على الرّغم من الأزمات الاقتصادية؛ فإنّ منظمة العمل الدولية تتوقع في تقريرها عن مؤشرات عام 2023، تراجع نسب البطالة في الدول العربية، من 8.5% إلى 8.2%.
كذلك، فإنه من المفترض أن تشهد أفريقيا والدول العربية نمواً في العمالة بنحو 3% أو أكثر.. ولك، ماذا عن تفاصيل نسب البطالة في كل دولة؟
نسب البطالة في الدّول العربية في الـ2023 (المصدر: تقرر منظمة العمل الدولية)
1- الإمارات: 3.1%
2- الكويت: 3.2%
3- السعودية: 6.3%
4- فلسطين: 24.5%
5- الجزائر: 11.7%
6- العراق: 12.7%
7- البحرين: 1.6%
8- مصر: 8.5%
9- قطر: 0.1%
10- لبنان: 13.4%
11- الصومال: 19.3%
12- المغرب: 10.8%
13- تونس: 15.7%
14- عمان: 2.9%
15- الأردن: 18.4%