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لبنان

زينب ابنة السيد نصر الله تطلق تصريحات عن المرأة اللبنانية من طهران.. هذا أبرز ما قالته

Lebanon 24
21-01-2023 | 05:27
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نشرت قناة "روسيا اليوم" تقريراً تطرقت فيه الى كلمة زينب نصر الله، ابنة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، والتي تحدثت فيها عن دور المرأة اللبنانية بمقاومة الاحتلال، وذلك بختام مؤتمر النساء المؤثرات بطهران بحضور شخصيات نسوية سياسية وعلمية.
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وقالت زينب نصر الله: "واجهت المرأة الظلم، وأثناء احتلال بلادنا لعبت المرأة اللبنانية مثل هذا الدور المهم كما بذلت اهتماما بتربية أبناء المقاومة، و الدور الأساسي بهذا المسار يقع على عاتق النساء".

وأضافت: "المرأة في لبنان لها التأثير الأكبر في تربية الأبناء حيث تربي أطفالا مجاهدين وتقدم ابناءها للمقاومة، وكانت صابرة ومقاومة حتى عند تسلم أجساد أبنائها..المرأة اللبنانية لم تكتف بتقديم شهيد واحد، بل قدمت أكثر من ابن لجبهة المقاومة، وهذه هي النقطة الوحيدة التي عززت مقاومة لبنان".

وتابعت زينب نصر الله: "نفس المقاومة التي تسببت بتراجع العدو وقوات الاحتلال، وهذه الروح موجودة لدى نساء سوريا والبحرين واليمن وجميع دول جبهة المقاومة التي تعرضت للاحتلال و العدوان، فلديهم نماذج من النساء المقاومات، وحققت المقاومة التقدم بفضل هذه النماذج". (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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