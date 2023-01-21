طرابلسي استعرض مع الأبيض في الأوضاع الصحية

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زار النائب عدنان طرابلسي وزير الصحة فراس الأبيض في مكتبه في وزارة الصحة، واستعرض معه الوضع العام وما آلت إليه أوضاع الاستشفاء وتداعيات رفع الدعم عن حليب الأطفال، ما أدى إلى ارتفاع السعر بما يفوق قدرة المواطن.كما تم التطرق إلى أزمة أدوية السرطان والأمراض المزمنة وسبل توفيرها للمرضى، وأوضاع المستشفيات الحكومية والخاصة ومعاناة المرضى بسبب ارتفاع تكاليف الاستشفاء والطبابة. وتم بحث موضوع اللقاحات الجديدة وسبل توفيرها للمواطنين.