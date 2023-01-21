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لبنان

الأبيض التقى وفداً من اتحاد المستشفيات العربية.. هذا ما جرى بحثه

Lebanon 24
21-01-2023 | 05:52
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إستقبل وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، رئيس اتحاد المستشفيات العربية النائب فادي علامة، على رأس وفد من الاتحاد ضم المديرة التنفيذية أليس يمين بويز واعضاء المجلس التنفيذي بسام القديسي ويوسف باسيم. 
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واطلع الابيض من الوفد على أجواء مشاركة الاتحاد في المنتدى العربي لتطوير القطاع الصحي بعنوان "أهداف مصر" والذي انعقد أخيرا في القاهرة.


وعرض علامة للابيض الموضوع الرئيسي للمنتدي وهو "الاستثمار في القطاع الصحي"، مشيرا الى ان "دعم وتعزيز القطاع الصحي في لبنان خلال هذه الازمة الاقتصادية الخانقة، كان على رأس جدول اعمال المنتدى".


ودعا الاتحاد وزير الصحة للمشاركة في الملتقى السنوي الرابع والعشرين لاتحاد المستشفيات العربية بعنوان "قيادة مستقبل المستشفيات"، الذي تم اطلاقه خلال منتدى القاهرة، والذي سينعقد في شباط المقبل في   أبوظبي، برعاية رئيس دائرة الصحة الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، ووزارات الصحة العربية، ومنظمة الصحة العالمية. ويهدف الملتقى الى تسليط الضوء على مستقبل قطاع المنشآت الصحية وأثر التكنولوجيا ومعايير الجودة في بناء منشآت وتقديم خدمات صحية مستدامة قادرة على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لتعزيز صحة المواطن العربي وسلامته.
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