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لبنان

خرجت من فرن الشباك الى الصنائع ولم تعد.. هل شاهدتم "ميشال"؟ (صورة)

Lebanon 24
21-01-2023 | 05:55
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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البلاغ التالي: 

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة:

- ميشال فاليني Michèle Valligny (مواليد عام 1939، فرنسية الجنسيّة)
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التّي غادرت بتاريخ 19-1-2023 من أحد أديرة الرّاحة للمسنّين في منطقة فرن الشبّاك متوجهة الى منطقة الصنائع، ولم تَعُد لغاية تاريخه.
 


لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بقسم المباحث الجنائيّة المركزيّة في وحدة الشرطة القضائيّة على أحد الرقمين: 422965-01، أو 424336-01، أو الحضور إلى مبنى القسم الكائن في مبنى وزارة العدل في بيروت، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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