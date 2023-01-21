14
o
بيروت
14
o
طرابلس
3
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
خرجت من فرن الشباك الى الصنائع ولم تعد.. هل شاهدتم "ميشال"؟ (صورة)
Lebanon 24
21-01-2023
|
05:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البلاغ التالي:
تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة:
- ميشال فاليني Michèle Valligny (مواليد عام 1939، فرنسية الجنسيّة)
Advertisement
التّي غادرت بتاريخ 19-1-2023 من أحد أديرة الرّاحة للمسنّين في منطقة فرن الشبّاك متوجهة الى منطقة الصنائع، ولم تَعُد لغاية تاريخه.
لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بقسم المباحث الجنائيّة المركزيّة في وحدة الشرطة القضائيّة على أحد الرقمين: 422965-01، أو 424336-01، أو الحضور إلى مبنى القسم الكائن في مبنى وزارة العدل في بيروت، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
شح بالأمطار والثلوج.. ولكن الشتاء في لبنان لم يقل بعد كلمته الأخيرة إليكم التفاصيل
Lebanon 24
شح بالأمطار والثلوج.. ولكن الشتاء في لبنان لم يقل بعد كلمته الأخيرة إليكم التفاصيل
23:38 | 2023-01-20
20/01/2023 11:38:43
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي تستعرض ملابسها في قلعة فقرا.. والجمهور يُهاجمها: "نسيتي جورج وبديتي تعري" (فيديو)
Lebanon 24
نادين الراسي تستعرض ملابسها في قلعة فقرا.. والجمهور يُهاجمها: "نسيتي جورج وبديتي تعري" (فيديو)
02:46 | 2023-01-21
21/01/2023 02:46:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع من جديد.. اليكم التسعيرة المتداولة عصراً
Lebanon 24
الدولار يرتفع من جديد.. اليكم التسعيرة المتداولة عصراً
09:40 | 2023-01-21
21/01/2023 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يؤلمهُ.. فنانٌ لبناني شهير ينعى والدته!
Lebanon 24
الموت يؤلمهُ.. فنانٌ لبناني شهير ينعى والدته!
07:09 | 2023-01-21
21/01/2023 07:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رجل أعمال لبناني يقفز من النافذة هرباً من الشرطة في البرازيل.. من هو رائف جبران المالك لسلسلة مطاعم شهيرة؟ (فيديو)
Lebanon 24
رجل أعمال لبناني يقفز من النافذة هرباً من الشرطة في البرازيل.. من هو رائف جبران المالك لسلسلة مطاعم شهيرة؟ (فيديو)
06:17 | 2023-01-21
21/01/2023 06:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:28 | 2023-01-21
آخر الأرقام.. كم بلغ عدد إصابات "كورونا" و "كوليرا" في لبنان؟
15:22 | 2023-01-21
في سن الفيل.. هذا ما فعلته "المخابرات" (صور)
15:14 | 2023-01-21
ما جديد ملف الإجتماع الرباعي في باريس بشأن لبنان؟
14:49 | 2023-01-21
هؤلاء يلعبون "ورقة الفوضى الأمنيّة" في لبنان.. ماذا كشف وزير الداخلية؟
14:33 | 2023-01-21
هل نحن فعلاً أمام أزمة رغيف جديدة؟
14:08 | 2023-01-21
ترقّبوا.. التغذية الكهربائيّة ستزداد اعتباراً من هذا اليوم
فيديو
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
05:00 | 2023-01-12
21/01/2023 22:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
21/01/2023 22:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
21/01/2023 22:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact