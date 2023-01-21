المفتي عبدالله يتحدّث عن أهم مداميك قيامة الاوطان.. ماذا قال؟

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رأى مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ العلامة حسن عبدالله أن "القطاع التربوي والتعليمي هو أحد أهم وأبرز المداميك التي تقوم عليها الاوطان وهي الاسس الصالحة التي يبنى عليها مستقبل البلاد والشعوب، وان ما يتعرض له هذا القطاع هو من ضمن منظومة الانهيار المتتالي لكل القطاعات الوطنية".وخلال لقائه المسؤول التنظيمي لحركة "امل" في اقليم جبل عامل علي اسماعيل ووفد من جامعة المدينة والقيادي في الحركة عادل عون وعدد من القيادات الروحية والاهلية في دار الافتاء الجعفري في صور، قال: "مدعوون دائما للاستفادة من تجارب الشعوب وان نعمل ما يخدم قيامة الوطن".كما اعتبر ان "التركيبة الحالية للدولة اللبنانية والتي بنيت منذ الاستقلال لا تخدم مصالح الناس وان الفساد هو عملية منظمة لمشاريع يريده الغرب والدول الكبرى وان الحصار المفروض على لبنان يساهم مساهمة أساسية في أزمات الوطن".