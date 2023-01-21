رجل أعمال لبناني يقفز من النافذة هرباً من الشرطة في البرازيل.. من هو رائف جبران المالك لسلسلة مطاعم شهيرة؟ (فيديو)

نشرت قناة "العربية" تقريراً حمل عنوان: "رجل أعمال لبناني مؤيد لبولسونارو يقفز من النافذة هرباً من الشرطة"، تحدث فيه عن "رجل اعمال لبناني الأصل، معروف في البرازيل باسم رائف جبران، قفز أمس الجمعة من النافذة حين طرقت الشرطة باب منزله في منطقة Barra da Tijuca بمدينة ريو دي جنيرو، لأن السلطات تتهمه بتمويل أنصار مثله للرئيس السابق، جايير بولسونارو، قاموا في 8 كانون الثاني الجاري باقتحام القصر الرئاسي في العاصمة برازيليا، كما ومبنيي الكونغرس والمحكمة العليا"، كما اشارت القناة.

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واشار التقرير الى انّ "رائف جبران، المالك لسلسلة مطاعم شهيرة باسم Rústico Premium في عدد من الولايات البرازيلية، أسعارها الأكثر ارتفاعاً، هو ابن اللبناني جبران الحاج، صاحب فندق Torre Palace المغلق منذ 2013 في ريو، والمعروض للبيع بمزاد علني الأسبوع المقبل"، وظهر في الفيديو وهو يعلن الحرب على السلطات، بعبارات فيها الكثير من الألفاظ الجارحة، بحسب "العربية".

وتابع التقرير: "في الفيديو يقول جبران: "اليوم الأحد. بيّنوا أن السلطة تنبع من الناس. نحن نتعرض هنا لطلقات مطاطية وغاز مسيل للدموع، لكن علينا أن نظهر أن هذه (شتيمة) هي لنا. إذا كنت تمضي إجازة على الشاطئ (شتيمة) فقم وتعال إلى الحرب. هل تقبل أن يقودك شيوعي ابن ..." في إشارة إلى من فاز على بولسونارو بالانتخابات، وتسلم منصبه في أول يوم من كانون الثاني الجاري، وهو اليساري لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، المدعو لزيارة واشنطن الأسبوع المقبل.

ولم تتمكن الشرطة من القبض على رائف، الذي قفز من نافذة الطابق الثاني في منزله وتوارى عن الأنظار، متحولاً منذ أمس إلى أبرز خبر محلي، بحسب "العربية".