الخارجية المصريّة تردّ على نصرالله.. ما السبب؟

انتقدت وزارة الخارجية المصرية التصريحات الأخيرة للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله بشأن الوضع الاقتصادي المتدهور في مصر.

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وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، إنّ تصريحات نصرالله "عبثية"، مضيفا أنّ "تصريحاته تحاول استدعاء بطولات زائفة".ويأتي رد القاهرة على نصرالله، بعد تطرق الأخير للوضع الاقتصادي المتأزم الذي تشهده مصر، في إطار حديثه عن أن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، والتبعية بالمواقف السياسية للولايات المتحدة، ليست سبيلا للنهوض بالدول، والتغلب على الأزمات.وقال نصرالله في خطاب قبل يومين: "أدعوكم، وعلى كل حال بعض الحاضرين أجروا دراسات، وكتبوا ‏مقالات جميلة، أدعوكم إلى مراقبة موضوع مصر والأردن، لكن مصر على وجه ‏الخصوص التي هي أول دولة أقامت سلاما مع العدو الإسرائيلي، وعملت كامب ديفيد وملتزمة ‏بالمعاهدة التزاما دقيقا".