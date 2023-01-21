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لبنان

بلاغٌ لجميع مستثمري "روف توبس" في منطقة الجميزة.. ماذا فيه؟

Lebanon 24
21-01-2023 | 07:25
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أصدر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بلاغاً إلى جميع مستثمري "Rooftops" في منطقة الجميزة – مار مخايل، وجاء فيه:
 
"عطفاً على البلاغ عدد 5785/2022 تاريخ 6/7/2022، وبعد أن تبين عدم التزام مستثمري المؤسسات السياحية وتحديداً (ROOFTOPS) بمندرجات البلاغ المشار إليه، لا سيما لجهة إبراز إفادة صادرة عن وزارة السياحة بالسماح لهم بتركيب واستعمال المعدات الموسيقية ومكبرات الصوت التابعة لها، وفقاً لوجهة الاستثمار المحددة في إجازة الاستثمار أو طلب الترخيص المقدم ذات الصلة لدى وزارة السياحة.
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وبناءً على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة، لا سيما في المناطق السكنية الآهلة، لذلك، نُعلِم جميع مستثمري(ROOFTOPS) في منطقة الجميزة – مار مخايل، بوجوب التوقف عن أي نشاط فني أو موسيقي داخل المؤسسة السياحية، وإخلاء المعدات ومكبرات الصوت الموجودة، وذلك خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخه، تحت طائلة الملاحقة القانونية واتخاذ الإجراءات المنصوص عنها في القوانين والأنظمة النافذة.

مع الإشارة الى أنه تم الطلب من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بالإيعاز إلى القطعات المختصة التشدد في تطبيق هذا البلاغ وقمع المخالفات وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين للإجراءات أعلاه، على أن توضع الأختام على كافة معدات الموسيقى ومكبرات الصوت العائدة للمؤسسة المخالفة وصولاً الى الإقفال التام للمؤسسة من قبل الإدارة البلدية عند الاقتضاء".
 
 
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