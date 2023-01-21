الجيش يداهم في بريتال

أفادت مراسلة "لبنان 24" انّ قوة من الجيش داهمت بلدة بريتال شرقي بعلبك، واوقفت اثنين من المطلوبين وصادرت بعض المسروقات منهم سيارتين مسروقتين الاولى رابيد والثانية من نوع نيسان، وتمت مصادرة دراجة نارية مسروقة من منطقة رياق. ونقلت المضبوطات الى احدى المراكز العسكرية.

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