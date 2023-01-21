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لبنان

هلعٌ واشتباكات.. ماذا يجري في طرابلس؟

Lebanon 24
21-01-2023 | 07:57
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وقع، اليوم السبت، إشكالٌ فردي بين عائلتين في محلة باب الحديد - طرابلس تطور إلى اشتباكات وإطلاق نار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.
وعلى الفور، عمد أصحاب المحلات التجارية إلى إغلاق أبواب محالهم التجارية خوفاً من الرصاص، في حين سُجّلت حالة من الرعب بين الأهالي والزبائن الذين سارعوا الى إخلاء السوق.
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وأفادت المصادر بانّ الإشكال لم يسفر عن إصابات، مشيرة إلى أن المتورطين بالإشكال لاذوا بالفرار.

وعلى الفور، حضرت قوة من الجيش الى المكان والعمل جارٍ على تعقب مطلقي النار تمهيداً لتوقيفهم.

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