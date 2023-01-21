Advertisement

لبنان

هذا ما قاله النائب المعتصم الياس جرادي من داخل مجلس النواب

Lebanon 24
21-01-2023 | 08:36
A-
A+
Doc-P-1030895-638099122213698283.jpg
Doc-P-1030895-638099122213698283.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال النائب المعتصم الياس جرادي من داخل مجلس النواب إنّ "الدستور يحتم على مجلس النواب ان يجتمع بشكل دائم لانتخاب رئيس للجمهورية واليوم الحكومة تجتمع بسبب الضرورة والاوضاع الاستثنائية.. فلماذا اذا لا نتصرف مع موضوع رئاسة الجمهورية والفراغ الرئاسي على انه ضرورة قصوى؟". 
Advertisement
 
وأشار جرادي لقناة "الجديد": "ما نقوم به هدفه انتظام العمل الدستوري وتحركنا ليس موقفا اتجاه شخص معيّن بل بهدف الانتهاء من الفراغ الرئاسي. وندعو الجميع للنقاش والحوار وما قمنا به لا يستهدف أحد بل ننتظر موقفا ايجابيا من الجميع للوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية".
 
 
 
المصدر: الجديد
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:38 | 2023-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2023-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2023-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:09 | 2023-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:17 | 2023-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:28 | 2023-01-21
15:22 | 2023-01-21
15:14 | 2023-01-21
14:49 | 2023-01-21
14:33 | 2023-01-21
14:08 | 2023-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website