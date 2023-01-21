هذا ما قاله النائب المعتصم الياس جرادي من داخل مجلس النواب

قال النائب المعتصم الياس جرادي من داخل مجلس النواب إنّ "الدستور يحتم على مجلس النواب ان يجتمع بشكل دائم لانتخاب رئيس للجمهورية واليوم الحكومة تجتمع بسبب الضرورة والاوضاع الاستثنائية.. فلماذا اذا لا نتصرف مع موضوع رئاسة الجمهورية والفراغ الرئاسي على انه ضرورة قصوى؟".

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وأشار جرادي لقناة "الجديد": "ما نقوم به هدفه انتظام العمل الدستوري وتحركنا ليس موقفا اتجاه شخص معيّن بل بهدف الانتهاء من الفراغ الرئاسي. وندعو الجميع للنقاش والحوار وما قمنا به لا يستهدف أحد بل ننتظر موقفا ايجابيا من الجميع للوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية".