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لبنان

هزتان ارضيتان في هذه المناطق.. هل شعرتم بهما؟

Lebanon 24
21-01-2023 | 08:58
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افاد المركز الوطني للجيوفيزياء في بحنس التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية بأنه عند الساعة 15،31 وقعت هزة ارضية داخل الاراضي السورية على بعد 31 كلم من مدينة حمص ، قوتها 4،4 درجات على مقياس ريختر، كما تبعد عن بيروت 135 كلم، شعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية.
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وبعد اقل من ساعة، أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء في بحنس التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية، بأن هزة أرضية ثانية ضربت عند الساعة 16،27 مدينة حمص في سوريا، في الموقع نفسه الذي حصلت فيه الهزة الاولى، وبلغت قوتها 4،1 درجات على مقياس ريختر، شعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية.
 
 
 
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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