الدولار يرتفع من جديد.. اليكم التسعيرة المتداولة عصراً

يترواح سعر صرف الدولار عصر اليوم السبت في السوق الموازية ما بين 51000 و51200 ليرة للدولار الواحد.

بينما افتتح سعر صرف الدولار صباح السبت في السوق الموازية على تسعيرة ما بين 50850 و50950 ليرة للدولار الواحد.